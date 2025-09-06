Ankara'da demir korkuluklara tırmanan çocuk, düşerek ağır yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Aslıhan Caddesi'nde 2 yaşındaki D.B.G., bir apartmanda tırmandığı demir korkuluklardan düşerek ağır yaralandı.

Küçük çocuğun yere düşmesi ve bağırması üzerine apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar olay yerine koştu.

KAFATASINDA ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kafatasında çatlak tespit edilen D.B.G., ileri tedavi için Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.