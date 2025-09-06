Torununu döven babaanne serbest bırakıldı

Konak ilçesinde annesi ve babası ayrı ve velayeti babasında olan 7 yaşındaki M.E.Ş., babası işte olduğu sırada babaannesi F.Ş. tarafından dayak yedi.

Dayak görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Polis ekipleri F.Ş.'yi adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. M.E.Ş. ise devlet korumasına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.Ş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı