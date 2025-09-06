Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.