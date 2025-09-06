İletişim Başkanı Duran, 'Filenin Sultanları ve 12 Dev Adamı için tebrik mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı ve Adını Finale yazdıran Filenin Sultanlarını tebrik etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2025 15:41, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 15:46
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı Nsosyal hesabından tebrik etti.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdıran 12 Dev Adam'ı kutluyorum. Dileğimiz her iki kulvarda 2 kupa. Milletimize yeni başarılar ve gururlar yaşatacağınıza yürekten inanıyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.