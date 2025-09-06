Jandarma Genel Komutanlığından 'Yasak Aşk Cinayeti' Haberlerine Yalanlama
Elazığ'da yaşanan ve bazı basın yayın organlarında "Yasak Aşk Cinayeti" başlığıyla yer alan haberlerde failin jandarma personeli olduğu iddia edilmişti. Jandarma Genel Komutanlığı, iddiaları yazılı bir açıklama yalanladı.
Haber Giriş : 06 Eylül 2025 15:48, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 15:51
Elazığ'da meydana gelen olayla ilgili bazı medya organlarında çıkan haberlerde, cinayetin failinin Jandarma Genel Komutanlığı personeli olduğu öne sürülmüştü.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Haberlerde bahsi geçen şahıs, Jandarma Genel Komutanlığı personeli olmadığı gibi kurumumuzla herhangi bir bağı da bulunmamaktadır." mesajı paylaşıldı.