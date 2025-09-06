Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı

Ankara, Bursa, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Haber Giriş : 06 Eylül 2025 17:08, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 17:12
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından beş ilde sağanak yağış etkili oldu.

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, trafikte aksamalar meydana geldi.

BURSA

Bursa'nın Kestel ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bazı vatandaşlar evlerini korumak için araba lastikleriyle set oluştururken, bazıları ise çekpas ve fırçalar ile suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Metrekareye 35 kilogram yağmur düştü. Geçmiş dönemlerden kalma altyapı yetersizliği nedeniyle bazı mahallerde su birikintisi oldu. Bazı ev ve iş yerleri sulardan etkilendi. 150 kişiden oluşan belediye ekibi, biriken suyu tahliye çalışmalarına başladı." dedi.

SAKARYA

Sakarya'da da meteorolojinin uyarısının ardından sağanak etkili oldu.

Yaklaşık 3 saat etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Belediye ekipleri, yağmur nedeniyle oluşan aksaklıklara müdahale etti.

DÜZCE

Düzce'de ise sağanak yağmur kent merkezinde yolları adeta göle çevirdi.

Yağan yağmur sonrası ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ve araç ile bisiklet ve motosiklet sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

BOLU

Bolu'da da günlerdir etkili olan sıcak hava, yerini sağanağa bıraktı.

Şehir merkezinde kısa sürede etkili olan yağış, bazı sokakları göle çevirirken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Ekipler, olumsuzluklara karşı sahada çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı geçişinde ise sis ve yağmur yağışı sebebiyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

ANKARA

Ankara'da ise etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşım aksadı.

Bazı araçlar suyun içinde mahsur kaldı.

Vatandaşlar tıkanan mazgalları elleriyle açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi.

Ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

