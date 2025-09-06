'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın 33. duruşması görüldü.

Mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığın tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 57'ye yükselmişti.

Duruşmada 3'üncü gün

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda 6'ıncı duruşmanın görülmesine, 3'üncü gününde devam edildi. Duruşmada, 6'sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasının ardından sanık avukatları savunma yaptı. Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçlamalarını kabul etmediklerini belirterek, sanıkların tahliyelerini talep etti.

'Bebebeklerin hasta olduğu zaten belli'

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın avukatı, "Bu bebeklerin sağlıklı olmadığı, hasta oldukları zaten bellidir. Ancak raporda ne hikmetse bakılması gereken birçok detaya girilmemiş. Taşçı'nın bebek ölümünde kusuru var deniyor ama detay yok. Rapor her ne kadar eleştirsek de Yargıtay'ın kararı açıktır. Müvekkilimin bu ölümlerle illiyet bağı yoktur. Bu nedenle müvekkilimin tahliye olmasını talep ediyorum" dedi.

112 ambulans şoförü tutuklu Gıyasettin Mert Özdemir'in avukatı ise "Mahkeme tarafından bebek ölümleriyle ilgili tıbbi bir hata var mı yok mu araştırılması için ATK'ya talep gönderildi. Ancak gelen raporda müvekkilimin tıbbi ihmalinin olmadığı ve isminin geçmediği açık bir şekilde görünüyor. Raporda hastaneler için sağlık bakımından yetersiz ve uygun olmadığı ibaresi yer alıyor ancak bu hastaneler hasta zevkine uygun ki Sağlık Bakanlığından onay almış ve sevk izni çıkmıştır. O zaman bu rapor çelişkidedir" diye konuştu.

3 sanığın tahliyesine hükmedildi

Mahkeme heyeti, avukat beyanlarının ardından duruşmaya 2 saat ara verdi. Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tahliye olması için cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'in tehdit edildiği tutuklu sanık hemşire Tuğçe Toptemel, tutuklu sanıklar Bağcılar Şafak Hastanesi hemşiresi Mehmet Halis Başli, hemşire Damla Atak'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının da kaldırılmasına, 13 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.