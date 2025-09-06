Kayseri'de devrilen motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı
Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde devrilen motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2025 17:55, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 17:53
Polis memuru M.K. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde devrildi.
Savrulan motosiklet, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile diğer polis memuru B.K. sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.