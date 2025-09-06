Fuat Oktay: Ankara Trafiği Artık Çileye Dönüşmüş Durumda!

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Antalya İl Emniyet Müdürü Arslan hakkında gözaltı kararı
Antalya İl Emniyet Müdürü Arslan hakkında gözaltı kararı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
KPSS maratonu yarın başlayacak
KPSS maratonu yarın başlayacak
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fuat Oktay: Ankara Trafiği Artık Çileye Dönüşmüş Durumda!

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, başkentteki trafik sorununa dikkat çekerek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve tüm yerel yönetimler bu sorunu çözmek için harekete geçmeli" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2025 16:15, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 18:49
Yazdır
Fuat Oktay: Ankara Trafiği Artık Çileye Dönüşmüş Durumda!

Ankara'daki trafik sorunu üzerine açıklamalarda bulunan 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, şehirdeki ulaşımın artık çileye dönüştüğünü söyledi. Oktay, artan nüfus ve araç sayısına rağmen altyapı çalışmalarının durduğunu vurguladı.

"Yeni yollar yapmayabilirsiniz ama çözüm üretmek zorundasınız. Kendi başına bırakılan trafik sorunu kaos getirir" diyen Oktay, Ankara'nın trafiğinin sahipsiz bırakılmaması gerektiğini belirtti.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Görevini Yapmalı"

Oktay, Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm yerel yönetimlerin sorunun çözümü için acilen adım atması gerektiğini ifade etti. Hükümetin Ankara trafiğine doğrudan müdahale edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Yetkiler karışmamalı. Ancak Ulaştırma Bakanı ile masaya oturulup çözüme odaklanılırsa elbette çözüm bulunur."

Mansur Yavaş'a Eleştiri

Oktay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı mı yoksa CHP Genel Başkanı mı olduğu belli değil ama artık kendi görevine, yani Ankara'ya odaklanırsa trafik sorununu çözebilir. Ne yazık ki 7 yıldır Ankara ile ilgilenmedi, kendi görevine odaklanmadı."

Çözüm Bekleyen Sorun

Fuat Oktay'ın açıklamaları, Ankara'da giderek büyüyen trafik probleminin aciliyetini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililerin ortak bir çözüm üretmesi gerektiğini vurgulayan Oktay, sorunun görmezden gelinmesinin Ankara halkı için ciddi bir mağduriyet oluşturacağını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber