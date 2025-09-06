Filenin Sultanları'nın final rakibi belli oldu

Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya şampiyonluğu için yarın saat 15.30'da Brezilya'yı eleyen İtalya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi.

