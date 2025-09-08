Ortaöğretime Yerleşmeyen Öğrenciler İçin Yeni Yerleştirme Süreci

Milli Eğitim Bakanlığı,26.08.2025 tarih ve 138857871 sayılı yazısıyla örgün ortaöğretime yerleşmeyen öğrenciler hakkında uygulanacak işlemleri ve takvimi açıkladı.

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş; tercih, yerleştirme ve nakil işlemleri Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2025 hükümlerine göre yapılmaktadır.

Bu süreçte; bir örgün ortaöğretim kurumunda öğrenim görmek üzere tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmalarına rağmen herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerden örgün ortaöğretime devam etmek isteyenlerin başvuruları 15-21 Ağustos 2025 tarihlerinde alınmış ve 22 Ağustos 2025 tarihinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu ekranında görünen boş kontenjanı bulunan ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri yapılmıştır.

Buna rağmen, değişik sebeplere bağlı olarak hala bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler bulunduğuna dair Bakanlığımıza başvurular gelmektedir. Bundan sonraki süreçte yerleştirme taleplerinin karşılanabilmesi için yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu ekranında görülen boş kalan kontenjanlarına aşağıdaki öncelik sırasına göre yerleştirme yapılacaktır:

Öncelik Sırası Kayıt alanı Komşu kayıt alanı Diğer kayıt alanı Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda Ortaokul Başarı Puanı (OBP) esas alınacak; eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8., 7. ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

Bakanlık, başvuruda bulunanların yerleştirme işlemlerinin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 26 Ekim 2025 Pazar gününe kadar e-Okula kayıt işlemleri yapılarak tamamlanacağını belirtmiştir.

Ayrıca; e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde yer alan IOM01001AS6 numaralı "Merkezi Yapılan Sınavlı ve Sınavsız Yerleştirme Sonuçlarına Göre Boş Kontenjanlar" rapor sayfasındaki okulların boş kontenjanlarına ve IOM14002R001 "LGS Yerleştirilemeyen Öğrenci Listesi" raporunda yer alan öğrencilerin velilerine ulaşarak gerekli bilgilendirmelerin yapılması, başvuruda bulunmalarının sağlanması ve yerleştirme işlemlerinin süresi içerisinde aksaksız tamamlanması gerektiği vurgulanmıştır.

Yazıda, İl/İlçe komisyonlarının e-Okul ekranlarında görünen boş kontenjanlara ilişkin yoğun takip ve iletişim sorumluluğu hatırlatılmıştır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR