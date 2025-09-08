Ortaöğretime Yerleşmeyen Öğrenciler İçin Yeni Yerleştirme Süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
İzmir'de karakola silahlı saldırı: İki şehit, bir yaralı
İzmir'de karakola silahlı saldırı: İki şehit, bir yaralı
Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor
Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyor
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

Ortaöğretime Yerleşmeyen Öğrenciler İçin Yeni Yerleştirme Süreci

Milli Eğitim Bakanlığı, 26.08.2025 tarih ve 138857871 sayılı yazısıyla örgün ortaöğretime yerleşmeyen öğrenciler için uygulanacak işlemleri açıkladı. İşlemler, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu hükümlerine göre yürütülecek.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 09:30, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 11:41
Yazdır
Ortaöğretime Yerleşmeyen Öğrenciler İçin Yeni Yerleştirme Süreci

Milli Eğitim Bakanlığı,26.08.2025 tarih ve 138857871 sayılı yazısıyla örgün ortaöğretime yerleşmeyen öğrenciler hakkında uygulanacak işlemleri ve takvimi açıkladı.

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş; tercih, yerleştirme ve nakil işlemleri Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2025 hükümlerine göre yapılmaktadır.

Bu süreçte; bir örgün ortaöğretim kurumunda öğrenim görmek üzere tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmalarına rağmen herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerden örgün ortaöğretime devam etmek isteyenlerin başvuruları 15-21 Ağustos 2025 tarihlerinde alınmış ve 22 Ağustos 2025 tarihinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu ekranında görünen boş kontenjanı bulunan ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri yapılmıştır.

Buna rağmen, değişik sebeplere bağlı olarak hala bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler bulunduğuna dair Bakanlığımıza başvurular gelmektedir. Bundan sonraki süreçte yerleştirme taleplerinin karşılanabilmesi için yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu ekranında görülen boş kalan kontenjanlarına aşağıdaki öncelik sırasına göre yerleştirme yapılacaktır:

Öncelik Sırası

  1. Kayıt alanı
  2. Komşu kayıt alanı
  3. Diğer kayıt alanı

Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda Ortaokul Başarı Puanı (OBP) esas alınacak; eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8., 7. ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olana öncelik verilecektir.

Bakanlık, başvuruda bulunanların yerleştirme işlemlerinin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 26 Ekim 2025 Pazar gününe kadar e-Okula kayıt işlemleri yapılarak tamamlanacağını belirtmiştir.

Ayrıca; e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde yer alan IOM01001AS6 numaralı "Merkezi Yapılan Sınavlı ve Sınavsız Yerleştirme Sonuçlarına Göre Boş Kontenjanlar" rapor sayfasındaki okulların boş kontenjanlarına ve IOM14002R001 "LGS Yerleştirilemeyen Öğrenci Listesi" raporunda yer alan öğrencilerin velilerine ulaşarak gerekli bilgilendirmelerin yapılması, başvuruda bulunmalarının sağlanması ve yerleştirme işlemlerinin süresi içerisinde aksaksız tamamlanması gerektiği vurgulanmıştır.

Yazıda, İl/İlçe komisyonlarının e-Okul ekranlarında görünen boş kontenjanlara ilişkin yoğun takip ve iletişim sorumluluğu hatırlatılmıştır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber