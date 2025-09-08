Özel Okullarda Öğretim Dili, Yabancı Dil Olabilir mi?

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyette bulunan özel okullarda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.

Okullardaki öğretim dili ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 49'uncu maddesinde "Kurumlarda öğretim dili Türkçedir." hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10'uncu maddesi birinci fıkrası (ı) bendinde "Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında matematik ve fen bilimleri grubu derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 10 öğrencinin talep etmesi halinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilir. Özel öğretim kurumlarında ve Uluslararası Program uygulayan okullarda bu sayı aranmaz." hükmü bulunmaktadır.

Özel ilköğretim kurumlarında uygulanmak üzere Talim ve Terbiye Kurulunun 27.06.2025 tarihli 19 sayılı kararı ile onaylanan haftalık ders çizelgesinin "Açıklamalar" bölümü 6'ncı maddesinde "5. sınıfta Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla imkan ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak on yedi (17) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir." ifadesi yer almaktadır.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hükümler, Bakanlık onaylı haftalık ders çizelgesinde yer alan açıklamalar ve uluslararası diploma ve sertifika programları kapsamında yabancı dilde okutulmasına izin verilen dersler dışındaki tüm derslerin Türkçe okutulması zorunludur.

Konuya ilişkin olarak tüm özel okulların 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlamadan önce Valiliklerce bilgilendirilmesi gerekmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR