Özel Okullarda Öğretim Dili, Yabancı Dil Olabilir mi?

Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Borsa'da yüzde 2,61'lik değer kaybı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Yeni eğitim yılı 'Yeşil Vatan' dersiyle başladı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
Eğitim-Bir-Sen, norm fazlası öğretmen atamalarını yargıya taşıdı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
OVP'ye iş dünyasından destek: Enflasyonu tek haneye indirmek öncelik
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Polis merkezine silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklı
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
Bahçeli'den İzmir'deki saldırıya ilişkin açıklama
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Gürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı sonrası ilk açıklama
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
'Tasarruf genelgesiyle kamu harcamalarını yüzde 33 düşürdük'
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
YKS Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Yemek Kartı devi 4 şirkete rekabet soruşturması
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

Özel Okullarda Öğretim Dili, Yabancı Dil Olabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 29.08.2025 tarih ve 139307827 sayılı yazılarıyla özel okullarda Öğretim Dili olarak yabancı dilde verilebilecek eğitimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 16:00, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 11:09
Yazdır
Özel Okullarda Öğretim Dili, Yabancı Dil Olabilir mi?

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyette bulunan özel okullarda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.

Okullardaki öğretim dili ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 49'uncu maddesinde "Kurumlarda öğretim dili Türkçedir." hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10'uncu maddesi birinci fıkrası (ı) bendinde "Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında matematik ve fen bilimleri grubu derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 10 öğrencinin talep etmesi halinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilir. Özel öğretim kurumlarında ve Uluslararası Program uygulayan okullarda bu sayı aranmaz." hükmü bulunmaktadır.

Özel ilköğretim kurumlarında uygulanmak üzere Talim ve Terbiye Kurulunun 27.06.2025 tarihli 19 sayılı kararı ile onaylanan haftalık ders çizelgesinin "Açıklamalar" bölümü 6'ncı maddesinde "5. sınıfta Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla imkan ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak on yedi (17) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir." ifadesi yer almaktadır.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümlerinde belirtilen hükümler, Bakanlık onaylı haftalık ders çizelgesinde yer alan açıklamalar ve uluslararası diploma ve sertifika programları kapsamında yabancı dilde okutulmasına izin verilen dersler dışındaki tüm derslerin Türkçe okutulması zorunludur.

Konuya ilişkin olarak tüm özel okulların 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlamadan önce Valiliklerce bilgilendirilmesi gerekmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber