Trabzonspor, Muçi'yi KAP'a bildirdi: İşte maliyeti

Bordo-mavililer, 22 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ile yapılan anlaşma kapsamında 2025-26 sezonu için satın alma opsiyonlu kiralık transfer gerçekleştirildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 2025/2026 futbol sezonu tüm maliyetleri, Kulübümüz tarafından karşılanacaktır. Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1 milyon EURO + KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8,5 milyon EURO + KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir"

Oyuncunun resmi imza sürecinin ardından bordo-mavili formayla fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.