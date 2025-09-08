MEB, Özel Okulları Tekrar Uyardı

Ders Kitapları Düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde 3.1.2025 tarihinde yapılan değişiklik ile özel öğretim kurumlarında ders kitabı kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetmeliğin "Ücret tespiti" başlıklı 53'üncü maddesine eklenen altıncı fıkra ile "Okullar tarafından ders kitabı adı altında hiçbir ücret alınamaz." düzenlemesine yer verilmiş, sekizinci fıkra ile "Okullarda bu madde kapsamında hizmet alım yolu ve benzeri yöntemlerle sunulan hizmetler için bu maddede yer alan ücrete ilişkin hükümler uygulanır." hükmü getirilmiştir.

Bakanlıkça Onaylanan Kitaplar Zorunlu

Aynı Yönetmeliğin 46'ncı maddesinin onbirinci fıkrasında "Okullarda, Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır." denilerek, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

25 Mart 2025 Tarihli Yazı

Konuya yönelik olarak 25.03.2025 tarihli ve E-16915068-405.01-129159831 sayılı yazıda şu ifadelere yer verilmiştir: "Bakanlıkça onaylı ders kitaplarının okutulması gerekmektedir. Ancak ders kitaplarının yanı sıra isteğe bağlı olmak kaydıyla yardımcı eğitim materyalinin kullanılması durumunda, okulların Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ücretlerini tespit ve ilan etmeleri gerekmektedir..." ifadesiyle velilerin ve öğrencilerin korunmasına vurgu yapılmıştır.

Yeni Eğitim Yılı Öncesi Uyarı

Yeni eğitim öğretim yılının Eylül ayında başlayacağı hatırlatılarak, özel okullarda onaylanmayan ders kitaplarının kullanılmaması, yardımcı materyal ve ek hizmet ücretlerinin açıkça ilan edilmesi ve öğrenci kayıt sözleşmelerine eklenmesi gerektiği bildirildi. Ayrıca, denetimlerin hassasiyetle süreceği ifade edildi.

Denetimler Sürecek

Bu kapsamda, milli eğitim müdürlüklerinin yürüttüğü işlemlerin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hassasiyetle sürdürülmesi ve özel okulların konuya ilişkin bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR