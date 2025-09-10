Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
MEM'lerdeki sivil savunma uzmanlarına hangi şartlarda ek ders verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan sivil savunma uzmanlarının Afet ve Acil Durum Hazırlık Uygulamaları konulu seminerlerdeki görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlanıp yararlanamayacaklarına ilişkin 06/12/2012 tarih ve 207168 sayılı görüş yazısını yayımladı.

2012 Kararnamesi ile Düzenleme

10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 375 sayılı KHK'ye ekli karar ile sivil savunma uzmanlarına ek ders ücreti ödenmesi uygulaması sona erdirildi. Bu kapsamda, ilgili kararın "Ders niteliğinde yönetim görevi" başlıklı 10. maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Mevcut Yasal Çerçeve

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 7. maddesi ise halen yürürlüktedir. Bu maddeye göre: "Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir."

Ek Ders İçin Gerekli Şartlar

Buna göre, sivil savunma uzmanlarının seminerlerde ek ders ücreti alabilmeleri için şu şartlar aranıyor:

  • Seminerin Bakanlık veya valilik onayıyla hizmet içi eğitim kapsamında açılmış olması,
  • Uzmanın bu kapsamda eğitim görevlisi olarak resmi şekilde görevlendirilmesi,
  • Görevini fiilen yerine getirmesi.

Bu şartların sağlanması halinde, sivil savunma uzmanlarının haftada 30 saate kadar ek ders ücreti almaları mümkün görülmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

