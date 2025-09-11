Öğretmenlere Başkonsolosluklar tarafından verilen başarı belgeleri geçerli sayılır mı?

Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı
Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde silahlı saldırı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
CHP İstanbul İl Kongresi için iptal talebine ret
CHP İstanbul İl Kongresi için iptal talebine ret
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
İskenderun'da şehit olan askerlerin ölüm nedeni belli oldu
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MEB'den Doğa Koleji açıklaması: Eğitim kesintisiz sürecek
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
MASAK raporları ortaya çıkardı: Suç gelirleri böyle aklanmış
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
Ülke geneli ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
YÖK'ten 'İstanbul Bilgi Üniversitesi' açıklaması
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu!
Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu!
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
363 milyar dolar değerinde altın yastık altında!
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Her burs veriyorum diyene kanmayın...
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Üniversite öğrencileri için barınma krizi büyüyor!
Süreç komisyonu yeniden toplanıyor: İş dünyası dinlenecek
Süreç komisyonu yeniden toplanıyor: İş dünyası dinlenecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
Yılmaz'dan 'emlak vergisi' açıklaması: Şikayetlere duyarsız kalamayız
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
ATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri değişti
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
OVP ile iş gücünde devrim: Esnek çalışma ve üretim kültürü geliyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
TOKİ'ye dev destek: Sosyal konut programı 100 milyar liralık bütçeyle başlıyor
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
İBB'den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti'den tepki
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneri
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
ASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruz
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
DMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
CHP Beykoz'da istifa dalgası: Bir meclis üyesi daha istifa etti
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Sahte burs tuzakları yayılıyor: Hesap açtırıp bahiste kullandılar
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Depremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna etti
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
Sahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
TOGG iki ülkede daha satışa hazırlanıyor
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
AYM karar verdi: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek mi?
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

Öğretmenlere Başkonsolosluklar tarafından verilen başarı belgeleri geçerli sayılır mı?

Başkonsolosluklar tarafından verilen başarı belgesinin; üstün başarı belgesi verilmesine esas teşkil etmek üzere geçerli sayılıp sayılamayacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 26.05.2022 tarih ve 50429100 sayılı yazısıyla görüş yayınladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Eylül 2025 14:00, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 09:33
Yazdır
Öğretmenlere Başkonsolosluklar tarafından verilen başarı belgeleri geçerli sayılır mı?

Bu görüş, "Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge"nin ilgili maddelerine dayanarak hazırlandı.

Başarı Belgesi Vermeye Yetkili Makamlar Kimler?

Yönergeye göre, başarı belgesi verme yetkisi belirli makamlara ait. Bakanlık personeli için bu yetki Bakana, il içindeki personel için Valilere ve ilçe içindeki personel için Kaymakamlara verilmiştir.

Üstün Başarı ve Ödül Belgelerindeki Yetki Dağılımı

Üstün başarı belgesi verme yetkisi de benzer şekilde belirlenmiştir. Merkez ve yurt dışı teşkilatındaki personel için Bakan, il içindeki personel için Vali ve ilçe içindeki personel için Kaymakam yetkili makamlar olarak sıralanıyor. Ödül verme yetkisinde ise merkez ve yurt dışı teşkilatında Bakan, il içinde ise Vali yetkilidir.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin o maddeleri;

"Başarı belgesi verecek makamlar

Madde 8- (1) Başarı belgesi; bakanlık personeline (merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı) Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilebilir.

Üstün başarı belgesi verecek makamlar

Madde 9- (1) Üstün başarı belgesi; merkez ve yurt dışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilir.

Ödül verecek makamlar

Madde 10- (1) Ödül, merkez ve yurt dışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde görevli personele Vali tarafından verilebilir."

Başkonsolosluk Belgeleri Üstün Başarıya Esas Olabilir mi?

Yayınlanan görüşe göre, başarı belgeleri hakkında geçerlilik değerlendirmesi yapan Devlet Personel Başkanlığı'nın (Mülga) 16.07.2012 tarihli ve 9449 sayılı görüşü de dikkate alındı

Bu görüşe göre, yönergede belirtilen makamlar dışında verilen belgeler, üstün başarı belgesi verilmesinde dikkate alınamayacağı belirtiliyor. Bu durum, Başkonsolosluklar tarafından verilen belgelerin üstün başarı belgesine esas teşkil edemeyeceği sonucunu doğurmaktadır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber