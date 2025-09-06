Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı

Kurşunların isabet ettiği Orhan Ö. yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Orhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi

Elazığ'da dün öğle saatlerinde evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve Orhan Ö.'yü görünce tartışma çıktı. Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Orhan Ö.'ye ateş etti.

