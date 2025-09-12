Sözleşmeli öğretmenlere verilen başarı belgeleri hangi tarihten itibaren geçerlidir?

Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Adalet Bakanı'ndan 12 Eylül'de yeni anayasa çağrısı!
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Bakan Şimşek'ten cari denge açıklaması
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
KPSS Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
Sosyal medyaya 16 yaş sınırı geliyor
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
2 ilde vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
E-imza skandalında yeni gelişme
E-imza skandalında yeni gelişme
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
CHP'li Beykoz Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Cari denge temmuzda fazla verdi
Cari denge temmuzda fazla verdi
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İsrailli bakana Türkiye'den görüntülü arama!
İmamoğlu'nun diploma yargılaması bugün başlıyor
İmamoğlu'nun diploma yargılaması bugün başlıyor
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
C31K Platformuna operasyon: 30 kişi gözaltında!
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Küçük Çiftçiye Güvence, Tarıma İvme: Sözleşmeli Üretim
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
Dana sucukta sakatat, peynirde natamisin, baharatta yasaklı boya!
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
38 ilde DEAŞ operasyonu: 161 şüpheli yakalandı
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
Bahçeli: Ahmet Türk göreve iade, Ahmet Özer tahliye edilmeli
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
AK Parti'den rayiç bedel krizine yeni düzenleme
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Can Holding'e yönelik gözaltı kararı verilen 10 kişiden 5'i yakalandı
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
Ankara'da 11 bin kilo kaçak et operasyonu
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
7 soruda faizsiz ev, araç ve iş yeri almanın yeni yolu
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
Bakan Tekin: OECD'nin en genç öğretmen kadrolarından birine sahibiz
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
Can Holding'e yönelik soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
DMM: 'Ormanlar imara açılıyor' ve 'Antalya Kalesi satıldı' iddiaları doğru değil
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
Ankara Kalecik'te bir günde ikinci deprem
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecek
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
AK Parti'de 'rayiç bedel' toplantısı: Vatandaşın hakkı korunacak
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Türkiye'de ilk: Faizsiz ev, iş yeri ve araç almada yeni dönem
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

Sözleşmeli öğretmenlere verilen başarı belgeleri hangi tarihten itibaren geçerlidir?

Öğretmeninin, 01.07.2020, 02.09.2021 ve 17.01.2022 tarihlerinde aldığı üç adet Başarı Belgesi nedeniyle Üstün Başarı Belgesi verilip verilemeyeceği hususunda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 31.01.2022 tarih ve 42398264 sayılı yazısıyla görüş yayınladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Eylül 2025 14:00, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 09:33
Yazdır
Sözleşmeli öğretmenlere verilen başarı belgeleri hangi tarihten itibaren geçerlidir?

Bakanlık Görüşü ve Arka Plan

Sözleşmeli öğretmenlerin başarı belgeleriyle ilgili tartışmalar, bir öğretmenin 01.07.2020, 02.09.2021 ve 17.01.2022 tarihlerinde aldığı üç adet Başarı Belgesi nedeniyle Üstün Başarı Belgesi alıp alamayacağı sorusuyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 31.01.2022 tarih ve 42398264 sayılı yazısıyla bu konuda net bir görüş yayınladı.

Açıklama: Bakanlık, sözleşmeli personelin başarı belgelerinin geçerliliğini, ilgili toplu sözleşme hükümleri ve yasal çerçeveler ışığında değerlendirdi. Bu görüş, öğretmenlerin kariyer gelişimi ve ödüllendirme sistemini doğrudan etkiliyor.

Toplu Sözleşme Hükümleri: Yeni Dönem Başlıyor

25 Ağustos 2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme"nin detayları şöyle:

  • Yürürlük Süresi: Karar, 1/1/2022 - 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanır. Bu madde, tüm hükümlerin bu tarih aralığında geçerli olduğunu belirtiyor.
  • Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Hükümler: "Sözleşmeli öğretmenlere başarı ve üstün başarı belgesi verilmesi" başlıklı 30-(1) inci maddesinde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilen personele, ilgili yönerge hükümleri çerçevesinde başarı ve üstün başarı belgesi verilebileceği belirtiliyor.

Detaylı Açıklama: Bu toplu sözleşme, sözleşmeli öğretmenlerin ödüllendirme sistemine dahil edilmesini sağlıyor. Ancak, sözleşmenin yürürlük tarihi öncesi uygulamalar tartışmalı hale geliyor.

Yasal Değerlendirme: Eski Belgeler Neden Geçersiz?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül" başlıklı 125. maddesinin sözleşmeli personel ve geçici personele uygulanmasının mümkün olmadığı, Devlet Personel Başkanlığı'nın (Mülga) 13.05.2018 tarihli ve 3246 sayılı yazısıyla belirtilmişti.

Buna dayanarak, toplu sözleşmenin yürürlük tarihinden (01.01.2022) önce verilen başarı belgelerinin, 657 sayılı Kanun'un 122. maddesine aykırı olarak verildiği değerlendiriliyor. Bu nedenle, bu belgeler üstün başarı belgesi verilmesinde kullanılamaz.

Sonuç ve Etkileri: 01/01/2022 tarihinden önce sözleşmeli öğretmenlere verilen başarı belgeleri geçerli sayılmasa da her dönem yenilenen toplu sözleşme hükümleri nedeniyle, 01/01/2022 tarihinden sonraki tüm başarı belgeleri geçerli sayılıyor.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber