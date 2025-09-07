Organik tarımdan kuş gözlemine: MEB'den çevre dostu müfredat

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), orman yangınlarına dikkat çekmek, çevre bilinci oluşturmak, tabiatı korumak ve afetlere karşı mücadele gücünü artırmak için yeni eğitim-öğretim yılında "Yeşil Vatan" başlığını ana tema olarak işleyecek.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; bu kapsamda hazırlanan uygulama rehberine göre, bir tematik takvim de oluşturuldu. Her aya bir tema verilerek okullarda öğrenci, veli ve öğretmenlerin katılımıyla etkinlikler düzenlenecek.

Bu ay "Tohum, Toprak ve Temiz Hava Ayı", ekim "Afetler ve Dayanıklılık Ayı", kasım "Orman Ayı", aralık "Tasarruf ve Tüketim Bilinci Ayı", ocak "İklim Değişikliği Ayı", şubat "Sürdürülebilirlik Ayı", mart "Su Verimliliği Ayı", nisan "Sıfır Atık Ayı", mayıs "Ekolojik Tarım ve Biyoçeşitlilik Ayı", haziran ise "Çevre Ayı" ilan edildi.

Temalar doğrultusunda planlanan etkinliklerden bazıları şöyle:

İlkokul öğrencilerine fidan hediye edilerek bakımlarının yapılması sağlanacak.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla, tüplü fidanlar sulanabilir alanlarda dikilecek.

OKULLARDA ORGANİK TARIM



Okul bahçelerinde "Tarımsal Biyoçeşitlilik Köşesi" oluşturulacak.

Kompost ve organik tarım alanları yapılacak.

Herbaryum (kurutulmuş bitki türlerinin saklandığı yer) çalışmalarıyla bitkisel biyoçeşitlilik tanıtılacak.

Kuş gözlemi vb. konularda çalışılacak.

AFAD iş birliğiyle afet eğitimleri yapılacak.

Kızılay iş birliğiyle ilk yardım becerilerini kazandırmaya yönelik atölyeler gerçekleştirilecek.

İtfaiye istasyonlarında yangın tatbikatları düzenlenecek.

ÇEVREYE DUYARLI NESİLLER YETİŞECEK



Etkinlikler ile çevre farkındalığının artması, ormanların korunması ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik toplumsal duyarlılığın güçlenmesi hedefleniyor. Yine okul bahçelerinin doğal öğrenme alanlarına dönüştürülmesi, aynı zamanda afetlere karşı hazırlıklı ve dayanıklı eğitim ortamları olması açısından büyük önem arz ediyor.

Etkinlikler neticesinde ulusal ölçekte güçlü bir çevre eğitimi hareketinin oluşturulması ile çevre sorunlarının çözümüne ve afet risklerinin azaltılmasına katkı sağlayacak sürdürülebilir bir model geliştirilecek.