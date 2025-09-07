İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!

TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Organik tarımdan kuş gözlemine: MEB'den çevre dostu müfredat
Organik tarımdan kuş gözlemine: MEB'den çevre dostu müfredat
KPSS maratonu yarın başlayacak
KPSS maratonu yarın başlayacak
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Antalya eski İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı
Antalya eski İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!

Deprem bölgesindeki konutlar hızla teslim edilmeye başladı. 11 il adeta yeniden ayağa kalktı. Bölgede 3 bin 481 şantiyede 182 bin çalışan bulunuyordu. Projelerin tamamlanmaya başlamasıyla nitelikli işçiler yeniden büyük şehirlere dönmeye başladı. Sektör temsilcileri, "Yeni projelerin artması ve kentsel dönüşümün hızlanması için bu önemli bir faktör." diyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 07:38, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 07:36
Yazdır
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!

İnşaat sektöründe yaşanan problemlerden biri de nitelikli işçi bulunamaması... Özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerdeki konut projelerinde işçi sorunu yaşanıyor. Yaşanan bu duruma en büyük sebep, nitelikli çalışanların deprem bölgesindeki şantiyelerde kaydırılması olarak gösteriliyor.

Deprem bölgesinin ilk inşaatının başladığı dönemde toplam 3.481 şantiyede çalışan mimar, mühendis ve işçi sayısı 182 bin idi. Bugünlerde konutlar bir bir teslim edilmeye başladı. Çok kısa sürede büyük ilerleme kaydedildi. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızda adeta yeni şehirler inşa edildi. Deprem bölgesindeki 11 şehir yeniden ayağa kaldırıldı. Çalışmalar hala devam ediyor. Ancak teslim edilen projeler ile birlikte işçiler artık büyük şehirlere geri dönmeye başladı. Sektör temsilcileri konuyla ilgili "Elbette ki önceliğimiz deprem bölgesiydi. 11 ilin yeniden ayağa kaldırılması ile nitelikli işçiler büyük şehirlere gelmeye başladı. Bu da işçi sorununa çözüm oluyor" diyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANIYOR

Özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinin yavaşlamasının en büyük sebeplerinden biri olarak iş gücü açığı gösteriliyordu. Son aylarda nitelikli kalıpçı, demirci, elektrikçi ve sıvacı gibi meslek gruplarında ciddi bir personel bulma sorunu yaşandığı belirtiliyordu.

Yapılan açıklamalarda "İstanbul'un kentsel dönüşüm süreci uzun zamandır gündemde. Ancak yeterli sayıda nitelikli işçi bulunmadığı için bazı projeler gecikmeye uğradı. Deprem bölgesinde görev yapan işçilerin bir kısmının geri dönmeye başlamasıyla birlikte önümüzdeki aylarda İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarının hızlanmasını bekliyoruz" denildi. Ankara ve İzmir'de de benzer bir tablonun yaşandığına dikkat çekiliyor. Özellikle yeni toplu konut ve altyapı projelerinde işçi açığı nedeniyle takvimlerin sarktığı ifade ediliyor.

İşçilerin geri dönüşüyle birlikte bu sıkıntının hafiflemesi öngörülüyor.

300 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

Türkiye, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük bir yeniden inşa sürecine girmişti. 11 ili kapsayan afet bölgesinde yüz binlerce konutun yapımı için başlatılan çalışmalar, ülke genelindeki inşaat sektörünün dengelerini değiştirmişti. Yüz binlerce nitelikli işçi deprem bölgesine yönelmiş, bu da İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde süren projelerde iş gücü sıkıntısını beraberinde getirmişti.

Aradan geçen sürede inşaatların büyük kısmı hızla ilerledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, 54 bin 200 bağımsız bölümden 300 bini teslim edildi, projelerin genelinde ise ilerleme oranı %50'nin üzerine çıktı.

DEPREM BÖLGESİ ÖNCELİĞİMİZDİ

İnşaat sektörü temsilcileri, işçilerin büyük şehirlerdeki projelere dönüşünün sektördeki tıkanıklığı kısmen hafifleteceği görüşünde. Sektör temsilcileri, son dönemde nitelikli iş gücü bulma konusunda ciddi zorluk yaşandığını, bazı projelerin işçi açığı nedeniyle yavaşladığını ifade etti.

Yapılan açıklamalarda "Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar elbette öncelikliydi. Orada yüz binlerce vatandaşımız evsiz kalmıştı. Bu nedenle iş gücünün yoğun şekilde afet bölgesine yönelmesi kaçınılmazdı. Ancak bu süreçte büyük şehirlerde devam eden kentsel dönüşüm ve toplu konut projeleri yavaşladı" ifadeleri kullanıldı.

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber