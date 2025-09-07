Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Organik tarımdan kuş gözlemine: MEB'den çevre dostu müfredat
Organik tarımdan kuş gözlemine: MEB'den çevre dostu müfredat
KPSS maratonu yarın başlayacak
KPSS maratonu yarın başlayacak
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Antalya eski İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı
Antalya eski İl Emniyet Müdürü hakkında gözaltı kararı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor

TikTok'ta tehlikeli bir akım yayılıyor. Bazı genç kızlar, cezaevindeki sevgilileriyle yaptıkları görüntülü görüşmeleri "Şahane bir kalbi var", "Aslında suçsuz" gibi yorumlarla Tik Tok'ta yayınlıyor. Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, suçun bu şekilde romantize edildiğini ve suçluların gurur kaynağı gibi gösterildiğini söyledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 07:50, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 07:54
Yazdır
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor

Gençler arasında suç oranlarında artış gözlemlenirken, TikTok'ta tehlikeli bir akım yayılıyor. Kızlar ve cezaevindeki sevgilileri akımında, bazı genç kızlar cezaevindeki sevgilileriyle yaptıkları görüntülü görüşmeleri "Şahane bir kalbi var", "Aslında suçsuz" gibi yorumlarla TikTok'ta yayınlıyor. Yapılan paylaşımlarda "Cezaevine girsen de seni beklerim" gibi cümleler dikkat çekiyor. Akıma cezaevindeki arkadaşlarını paylaşan kullanıcılar da katılıyor. Uzmanlar, büyük tepki toplayan akımın suç algısını değiştirebileceğini belirtirken, Adalet Bakanlığı ise bu tarz paylaşımlar tespit edildiği anda iletişim cezası verildiğini açıkladı.

AYKIRILIK VARSA GÖRÜŞME SONLANIR

Tutuklu ve hükümlüler Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi (ACEP) kapsamında birçok işlemi dijital ortamda gerçekleştirebiliyor. Bu işlemlerden birinin görüntülü ve sesli görüşme imkanı olan 'e-görüş' olduğunu belirten bakanlık kaynakları, sesli ve görüntülü görüşmelerde kurallara aykırı davranışlar tespit edildiğinde görüşmenin sonlandırıldığını vurguladı. Şahısların, 5275 sayılı kanun uyarınca 24 saat süreyle tekrar görüşme yapılmasına da izin verilmiyor.

SUİSTİMALE 3 AY MEN CEZASI

Bu şahıslarla ilgili disiplin soruşturması başlatılırken, söz konusu görüşmeler kamuoyunun bilebileceği şekilde sosyal mecralardan paylaşıldığında ise 3 ay süreyle görüşmeden men cezası uygulanıyor. Özellikle görüşmelerde genel ahlak ve adaba aykırı söz söyleyenler, müstehcen tavır ve davranışlarda bulunanlar ile iletişim hakkı adı altında medya hesaplarını yönetenlere ceza uygulandığı öğrenildi.

SUÇU ROMANTİZE ETMEYİN

Yenişafak'tan Salihan Engin'e konuşan Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, suçlu gençlerin partnerleri tarafından adeta gurur kaynağı gibi lanse edildiğini belirterek, bu yolla suçun romantize edildiğini anlattı. Sosyal mecralarda sevgi, saygı gibi duyguların beğeni toplama amacıyla sergilendiğini vurgulayan Karaköse, ceza kavramı romantize edildiğinde, gençler arasında yasak olana yönelik ilgiyi artırdığını ifade etti. Genç kızların yasaklı veya ulaşılamaz kişilere duyulan ilginin ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde daha belirgin hale geldiğini vurgulayan Karaköse, "Bu tür bir hayranlığın altında güven, aidiyet veya güçlü bir figürle özdeşleşme ihtiyacı da yatıyor olabilir" diye konuştu.

DUYGUSAL MANİPÜLASYON

Klinik Psikolog Sedat Tanış ise suçlunun fotoğrafı ya da videosu paylaşılırken arkada fon müzikleri kullanıldığını söyledi. Tanış, "Bu müzikler, izleyicinin zihninde masumiyet ve mağduriyet algısı oluşturuyor. Bu durum "sosyal medya sihirbazlığı" olarak adlandırılabilir; yani bir olay farklı bir şekilde sunularak izleyiciye belirli duygular yaşatılıyor. Sosyal medyada bu tür paylaşımlar, aslında kişilerin duygusal ihtiyaçlarını ve yalnızlıklarını dışa vurma biçimi. Aslında burada suç görmezden geliniyor, farkında olmadan dikkat başka yöne çekiliyor. Paylaşan kişi genellikle onaylanma ve ilgi ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu da izleyicilerin suçu görmezden gelmesine yol açabiliyor" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber