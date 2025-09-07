TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor

Gençler arasında suç oranlarında artış gözlemlenirken, TikTok'ta tehlikeli bir akım yayılıyor. Kızlar ve cezaevindeki sevgilileri akımında, bazı genç kızlar cezaevindeki sevgilileriyle yaptıkları görüntülü görüşmeleri "Şahane bir kalbi var", "Aslında suçsuz" gibi yorumlarla TikTok'ta yayınlıyor. Yapılan paylaşımlarda "Cezaevine girsen de seni beklerim" gibi cümleler dikkat çekiyor. Akıma cezaevindeki arkadaşlarını paylaşan kullanıcılar da katılıyor. Uzmanlar, büyük tepki toplayan akımın suç algısını değiştirebileceğini belirtirken, Adalet Bakanlığı ise bu tarz paylaşımlar tespit edildiği anda iletişim cezası verildiğini açıkladı.

AYKIRILIK VARSA GÖRÜŞME SONLANIR



Tutuklu ve hükümlüler Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi (ACEP) kapsamında birçok işlemi dijital ortamda gerçekleştirebiliyor. Bu işlemlerden birinin görüntülü ve sesli görüşme imkanı olan 'e-görüş' olduğunu belirten bakanlık kaynakları, sesli ve görüntülü görüşmelerde kurallara aykırı davranışlar tespit edildiğinde görüşmenin sonlandırıldığını vurguladı. Şahısların, 5275 sayılı kanun uyarınca 24 saat süreyle tekrar görüşme yapılmasına da izin verilmiyor.

SUİSTİMALE 3 AY MEN CEZASI



Bu şahıslarla ilgili disiplin soruşturması başlatılırken, söz konusu görüşmeler kamuoyunun bilebileceği şekilde sosyal mecralardan paylaşıldığında ise 3 ay süreyle görüşmeden men cezası uygulanıyor. Özellikle görüşmelerde genel ahlak ve adaba aykırı söz söyleyenler, müstehcen tavır ve davranışlarda bulunanlar ile iletişim hakkı adı altında medya hesaplarını yönetenlere ceza uygulandığı öğrenildi.

SUÇU ROMANTİZE ETMEYİN



Yenişafak'tan Salihan Engin'e konuşan Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse, suçlu gençlerin partnerleri tarafından adeta gurur kaynağı gibi lanse edildiğini belirterek, bu yolla suçun romantize edildiğini anlattı. Sosyal mecralarda sevgi, saygı gibi duyguların beğeni toplama amacıyla sergilendiğini vurgulayan Karaköse, ceza kavramı romantize edildiğinde, gençler arasında yasak olana yönelik ilgiyi artırdığını ifade etti. Genç kızların yasaklı veya ulaşılamaz kişilere duyulan ilginin ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde daha belirgin hale geldiğini vurgulayan Karaköse, "Bu tür bir hayranlığın altında güven, aidiyet veya güçlü bir figürle özdeşleşme ihtiyacı da yatıyor olabilir" diye konuştu.

DUYGUSAL MANİPÜLASYON



Klinik Psikolog Sedat Tanış ise suçlunun fotoğrafı ya da videosu paylaşılırken arkada fon müzikleri kullanıldığını söyledi. Tanış, "Bu müzikler, izleyicinin zihninde masumiyet ve mağduriyet algısı oluşturuyor. Bu durum "sosyal medya sihirbazlığı" olarak adlandırılabilir; yani bir olay farklı bir şekilde sunularak izleyiciye belirli duygular yaşatılıyor. Sosyal medyada bu tür paylaşımlar, aslında kişilerin duygusal ihtiyaçlarını ve yalnızlıklarını dışa vurma biçimi. Aslında burada suç görmezden geliniyor, farkında olmadan dikkat başka yöne çekiliyor. Paylaşan kişi genellikle onaylanma ve ilgi ihtiyacını ortaya koyuyor. Bu da izleyicilerin suçu görmezden gelmesine yol açabiliyor" dedi.