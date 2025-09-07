Hava Durumu Alarmı: Sel, Dolu ve Kuvvetli Rüzgar Kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı: Birçok bölgede sağanak, gök gürültülü yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük, Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde risk yüksek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı bulutlu olacağı, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Denizli'nin doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Ordu, Tokat, Osmaniye ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük, Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olması beklenmektedir.
Hava Sıcaklığı
Hava sıcaklığının, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirilmektedir.
Rüzgar Durumu
Rüzgarın; genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli (40 - 60 km/saat) esmesi beklenmektedir.
Uyarılar
Kuvvetli Yağış Uyarısı
- Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük, Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m²) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
- Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.