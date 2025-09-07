Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
Ana sayfaHaberler Yaşam

Aileler 'Gazze' için sabah namazında bir araya geldi

İstanbul'da Cihannüma Derneğince 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ve İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için "Aileler Gazze İçin Sabah Namazı'nda Buluşuyor" programı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, okulların açılması dolayısıyla ve Gazze'de yaşanan soykırımda hayatını kaybedenler için dua etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 08:10, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 07:59
Aileler 'Gazze' için sabah namazında bir araya geldi

Fatih Camisi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Davut Gül, dernek yetkilileri ile vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi.

Erbaş'ın kıldırdığı namazın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, okulların açılması dolayısıyla ve İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler ve katliamların son bulması için dua edildi.

Tesbihatlar ve getirilen salavatların ardından cemaate hitap eden Erbaş, çocuklar için din eğitiminin önemli olduğunu söyledi.

Ülkede anaokulundan üniversiteye kadar 20 milyon öğrenci olduğunu belirten Erbaş, "Öğrenci nüfusumuzun 100 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu tahmin ediyorum. Bu, ülkemiz için büyük bir zenginlik, servet. Bu serveti nitelikli hale getirmeliyiz. Elbette nicelik de önemli ama nitelik daha önemli. Çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Güzel ahlaklı çocuklar yetiştirmemiz lazım." diye konuştu.

Erbaş, Filistin'de İsrail'in düzenlediği saldırılara da değinerek, yaşanan zulmün bir an önce bitirilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in dünyanın gözü önünde soykırım düzenlediğine işaret eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Gazze'de bir zulüm var. Filistin'de bir işgal var. Siyonist işgalciler orada soykırım yapıyor, dünyanın gözü önünde, hemen burnumuzun dibinde. Orada vatanını, milletini ve toprağını savunan kardeşlerimize maddi ve manevi bütün yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bütün Müslümanlar olarak, bütün dünya olarak, vicdan sahibi insanlar olarak dualarımızı yaparız. Ve öyle bir 'Amin' diyelim ki semadaki melekler de aminlerimizle idrak etsin."

