Uyuşturucu kuryesi avukata suçüstü

Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa 'kasten yaralama' davası
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa 'kasten yaralama' davası
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Uyuşturucu kuryesi avukata suçüstü

Kırşehir'de bir avukatın cezaevine uyuşturucu sokma girişimi güvenlik görevlilerinin dikkatiyle ortaya çıktı. Araçta ve tutukluda sentetik haplar bulundu. Olay sonrası avukat M.Y. tutuklandı ve soruşturma derinleştirildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 08:30, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 08:10
Yazdır
Uyuşturucu kuryesi avukata suçüstü

2019 yılında Kırşehir Barosu'ndaki stajını tamamlayıp avukatlık yemini ederek mesleğe başladığı öğrenilen Avukat M.Y., Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaralama ve yağma suçundan tutuklu bulunan müvekkili A.K. ile görüşmeye geldi.

Cezaevinde yaptığı görüşmede, iç çamaşırının askısına gizlediği peçeteye sarılı uyuşturucu hapları vermeye çalışan avukat, güvenlik kameraları tarafından suçüstü yakalandı. Cezaevi güvenlik görevlilerinin de dikkati sayesinde avukatın şüpheli hareketleri fark edildi ve görüşme kameraları titizlikle incelendi. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen olayın ardından Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olayın Detayları

  • Yapılan aramalarda, şüpheli avukatın aracında 63 adet sentetik ecza bulundu.
  • Tutuklunun üzerinden de yeşil reçeteyle satılan, peçeteye sarılı 13 adet sentetik hap ele geçirildi.

Soruşturma ve Tutuklama Süreci

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

CANSU KILIÇ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber