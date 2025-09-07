Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa 'kasten yaralama' davası
Çalışanlardan Kapalıçarşı'da 144 milyon TL'lik altın vurgunu!

İstanbul Kapalıçarşı'daki ünlü kuyumcunun kasasını boşaltıp, 144 milyonluk vurgun yapan çalışan ve ortakları tutuklandı. Kuyumcuda kasaya bakan G.K.'nın 1'er kilogramlık 30 külçe altını 7 aylık süreçte hiç fark edilmeden sahte külçelerle değiştirdiği ortaya çıkarken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sonrası 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş : 07 Eylül 2025 10:55
Ünlü bir iş adamının holding iştiraklerinden biri olan Kapalıçarşı'daki kuyumcuda inanılmaz bir dolandırıcılık yaşanadı. Cebindeki sahte külçe altınları gerçeği ile değiştiren çalışanlar 144 milyonluk vurgun yaptı.

30 kilogram altın çaldılar

Sabah'ın haberine göre olay geçtiğimiz nisan ve ekim ayları arasında meydana geldi. Kuyumcu dükkanında sayım yapan şube müdürü, 1'er kilogramlık toplam 30 külçe altının sahte olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen müdür, kasa görevlisi G. K.'nın cebindeki sahte külçe altınları kasadaki altınlarla değiştirdiğini fark etti.

Durum emniyet güçlerine haber verilirken, gözaltına alınan G.K.'nın çaldığı 30 kilo altınla kendi adına giyim dükkanı açtığı, bozdurduğu altınların bir kısmını da kripto paraya çevirerek sanal mecrada koruma altına aldığı öğrenildi.

G.K.'nın itiraflarının ardından 8 kişi daha gözaltına alınırken, G.K.'nın şüphelilere de sahte altın verip bunları bozdurduktan sonra payını alarak ortaklarına dağıttığı öğrenildi.

5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

Soruşturmanın genişletilmesiyle çalışan Y.D.'nin de G.K.'ya, "Dükkandan koy 30 kilogram altın kaçıp gidelim buralardan. Kimseye bir şey söyleme ilk önce küçük küçük yap baktın bu iş oluyor başkası adına bir ev tutar oraya gömeriz altınları arkasından da planımızı işletmeye başlarız. Patlasak da çıktığımızda keyfimize bakarız" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

Savcılığın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 yıla kadar hapsi istenen şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacaklar.

