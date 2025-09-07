OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
'Okuryazarlık Seferberliği' ile yaklaşık 1,9 milyon kişiye ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında 2018'den bugüne kadar açılan kurslara 1 milyon 867 bin 859 kişi katıldı.

07 Eylül 2025 11:27
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) aldığı kararla 1967'den bu yana her yıl 8 Eylül, "Uluslararası Okuryazarlık Günü" olarak kutlanıyor. Gün kapsamında okuryazarlığın temel insan hakları meselesi olduğunu vurgulayan UNESCO, karşılıklı anlayışı, sosyal uyumu ve barışı teşvik etmek için okuryazarlığın önemine dikkati çekiyor.

UNESCO verilerine göre, okuryazarlık oranındaki artışa rağmen dünya genelinde 739 milyon yetişkin hala okuma yazma bilmiyor ve bu kişilerin üçte ikisi kadınlardan oluşuyor.

Türkiye'de de okuryazarlık oranlarının artırılmasına yönelik yetişkinleri merkeze alan çalışmalar yürütülüyor.

- Okuryazarlık Seferberliği ile çalışmalar hız kazandı

AA muhabirinin Milli Eğitim Bakanlığından aldığı bilgiye göre, halk eğitim merkezlerinde rutin olarak yürütülen yetişkin okuma yazma çalışmaları 5 Şubat 2018'de yayımlanan Okuryazarlık Seferberliği Genelgesi ile hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliği ile okuma yazma bilmeyen vatandaşların okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak İkinci Kademe Yetişkin Okuma Yazma Kurslarına yönlendirilmesi amaçlandı.

Ayrıca kursiyerlerin, Türkçeyi iyi konuşur hale getirilmeleri, temel aritmetik ve yurttaşlık bilgisini öğrenmeleri, günlük yaşamla ilgili temel bilgi, beceri ve davranışları kazanmaları da hedeflendi.

- 978 bin 73 kişi "Okuryazarlık Belgesi" aldı

Okuryazarlık Seferberliği'ne vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 2018'den bugüne kadar açılan kurslara 1 milyon 867 bin 859 kişi katılırken, bu kursiyerlerden 978 bin 73'ü kursu başarıyla tamamlayarak "Okuryazarlık Belgesi" almaya hak kazandı.

Bu kişilerden 253 bin 56'sı "Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi Başarı Belgesi"ni de alarak ilkokul eğitim seviyesine ulaştı.

- Okuma yazma bilmeyenlerin sayısı her yıl azalıyor

Seferberlik sayesinde, ülkedeki okuma yazma bilmeyenlerin sayısı da düşüş eğilimine girdi.

Projenin başlamasından bir yıl önce, 2017'de, Türkiye'de 15 yaş üstü okuma yazma bilmeyenlerin sayısı, 2 milyon 330 bin 640 olarak tespit edildi.

Bu sayı, "Okuryazarlık Seferberliği"nin başlatıldığı 2018'de 2 milyon 197 bin 257'ye ve 2019'da 2 milyon 24 bin 637'ye geriledi.

Okuryazar olmayanların sayısı, 2020'de 1 milyon 914 bin 511 iken, bu sayı, 2024'te 1 milyon 388 bin 353'ü kadın, 201 bin 641'i erkek olmak üzere 1 milyon 589 bin 994 olarak kayıtlara geçti.

