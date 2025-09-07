Yasmin'e arızalı solunum cihazı takıldığı iddia edildi: 7 ay komada kalıp hayatını kaybetti

OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Ana sayfaHaberler Sağlık

Yasmin'e arızalı solunum cihazı takıldığı iddia edildi: 7 ay komada kalıp hayatını kaybetti

Yurt dışında SMA tedavisi gördükten sonra Adana'ya dönen Yasmin Elif (4), akciğer enfeksiyonu şikayetiyle kaldırıldığı Özel Altınkoza Hastanesi'nde iddiaya göre arızalı solunum cihazı bağlandığı için komaya girdi ve 7 ay sonra hayatını kaybetti. Ailenin hastane hakkında şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 11:35, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 12:58
Yazdır

Hilal (26) ve Vedat (27) Salman çifti 5 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Yasmin Elif (4) ve Arin Ece (1) isimli 2 evlatları dünyaya geldi. Ancak Yasmin Elif' doğduktan sonra SMA tanısı konuldu. Aile, yardım kampanyası başlattı ve 2023 yılının Haziran ayında 1 milyon 820 bin dolar parayı toplayıp evlatlarını Dubai'de tedavi ettirdi.

Arızalı cihaz kullanıldı, Yasmin hayatını kaybetti

Yasmin Elif, sağlığına kavuşma yolunda gelişme gösterirken 17 Şubat günü akciğer enfeksiyonu nedeniyle ailesi tarafından Özel Altınkoza Hastanesi'ne götürüldü. Aile, minik Yasmin'e solunum cihazı aldı ve hastanede tedavi görmeye başladı. İddiaya göre, cihazın arızalı çıkması üzerine hastane doktoru, aileye ve hemşire K.G.'ye 'Bu cihazı kullanmayalım' dedi. Ancak iddiaya göre, gece vardiyasında hemşire K.G., cihazı kullandı ve Yasmin Elif'in kalbi durdu. Bunun üzerine minik Yasmin, yoğun bakıma kaldırıldı. Aile ise hastane ve hemşire hakkında şikayetçi oldu. Hemşirenin işine son verilirken Yasmin Elif, dün sabah hayatını kaybetti.

'Normal ölüm' yazdılar

Yasmin Elif'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından soruşturma başlatılırken Özel Altınkoza Hastanesi, dün ölüm raporuna 'Normal ölüm' yazdı ve aileye 'İmzalamazsanız cenazesini teslim etmeyiz' dedi. Aile ise raporu imzalayıp evlatlarının ölümünde ihmal olduğunu öne sürüp otopsi yaptırmak istedi. Taraflar arasında anlaşmazlık sürerken aile, avukatları aracılığıyla durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin hastaneye gelmesinin ardından Yasmin Elif'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından Yasmin Elif'in cansız bedeni Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Herkes 1 lira, 10 lira, 100 lira para verdi ve evladımı tedavi ettirdik

İhlas Haber Ajansı muhabirine yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan anne Hilal Salman, "SMA hastası kızım için yardım kampanyası başlattık ve 1 milyon 820 bin dolar topladık. Dubai'ye götürdük ve tedavi oldu. Çok güzel gelişmeler gösteriyordu kızım. Yasmin Elif'te sadece bizim değil bütün herkesin emeği var. Herkes 1 lira, 10 lira, 100 lira para verdi ve evladımı tedavi ettirdik. Biz onun hakkını bırakmak istemiyoruz. Bir anne olarak soruşturma izninin çıkması için yalvarıyorum. Soruşturma izni çıksın ve aklımızdaki soruların cevabı bulunsun "dedi.

"İhmal olduğunu düşünüyoruz"

Hastane hemşiresi K.G.'nin solunum cihazını kullanması üzerine kızının kalbinin durduğunu aktaran anne Salman, "Kızımın cihazında sorun olduğu için Yasmin'i kendi cihazına bağlamayacaklarını söylediler. Ancak sabah doktor arayıp hemşirelere söyledik ama Yasmin'i kendi cihazına bağlamışlar. 'Kızınızın kalbi durdu' dediler. 7 aydır kızım yoğun bakımda yatıyordu. Biz bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Tüm hukuki mercilere başvurularımızı yaptık. Bugün sabah evladımız hayatını kaybetti. Biz otopsi yapılsın, ne varsa ortaya çıksın istiyoruz. Kızımın 2 hafta sonra doğum günü vardı ama bugün onu toprağa verdim" diye konuştu.

"Yasmin Elif çok acı çekerek vefat etti"

Ailenin avukatı İlksen Sarıgül ise Mart ayında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Solunum cihazı kaydında 1 saat 13 dakikalık bir boşluk gözüküyor. Biz suç duyurusunda bulunduk. Biz hemşireden şüpheleniyoruz ve zaten işine son verildi. Dosya Mesleki Sorumluluk Kurulu'na gitti. Ön inceleme aşaması tamamlandı, soruşturma izninin verilip verilmeyeceği henüz bize bildirilmedi. Biz soruşturma açılmasını istiyoruz. Yasmin Elif çok acı çekerek vefat etti. 7 aydır kimsenin ifadesi alınmadı. Hastane ısrarla 'Normal ölüm' raporu vermek istiyor. Biz buraya polis ekiplerini çağırdık ve otopsi yapılmasını istiyoruz. Sürecin bu kadar uzamamasını istiyoruz."

Hastane açıklama yapmadı

Hastane yönetimi ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Irak'ta kuaförlük yapan 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, Adana'da Özel Altınkoza Hastanesi'nde mide fıtığı ameliyatının ardından fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber