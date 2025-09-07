Manifest grubu hakkında 'Teşhircilik' suçundan soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün akşam Beşiktaş'ta konser veren Manifest grubu hakkında toplumun sahip bulunduğu ortak edep, ar ve haya duygularının ihlali ve incitilmesi, edep ve ahlak temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. Yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında değerlendirme ve soruşturma yapılmak üzere gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği öğrenildi.