Düğünde yenilen tavuklu pilav zehirledi: 21 kişi hastaneye başvurdu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi, hastaneye başvurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 12:58, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 12:57
Kırsal Cerrah Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen bazı davetlilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı.
Rahatsızlanan kişiler, İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Hastanede tedavi altına alınan 21 kişi, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.