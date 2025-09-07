Afyonkarahisar Valisine sosyal medyadan hakaret eden şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medyadan hakaret eden şüpheli, Antalya'da gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Sosyal medya hesabının sahibinin S.Ç. (50) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi Antalya'da konakladığı otelde yakaladı.
Gözaltına alınan S.Ç, işlemleri için Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.