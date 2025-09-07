Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan teslim oldu
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği

Valilik, yeni eğitim-öğretim yılı için okul çevrelerinde güvenlik ve trafik tedbirlerini açıkladı. 3 bin 151 polis, 404 jandarma personeli ve yüzlerce ekip okul önlerinde görev alacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 14:45, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 14:46
Yazdır
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği

İstanbul Valiliği 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin alınan tedbirleri açıkladı. İstanbul'da 3 milyona yakın öğrencinin ve 170 binden fazla öğretmenin ders başı yapacağının belirtildiği açıklamada, İstanbul Valiliği'nin öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde gerekli tüm güvenlik tedbirleri aldığı vurgulandı.

"Asayiş ve denetim uygulamalarına aralıksız olarak devam edilecektir"

2025-2026 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için; İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 808 noktada, bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel ile okul tedbirleri uygulanacağının belirtildiği açıklamada, "Bu tedbirler, eğitim öğretim yılı boyunca uygulanmaya devam edecektir. Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 569 ekip önceden belirlenmiş okullarda 'Okul Giriş Çıkış saatlerinde' sabit olarak görev yapacaktır. Okullarda ve okul çevrelerinde meydana gelebilecek güvenlik sorunlarına en seri şekilde müdahale edebilmek için kurulan Mobil Okul Timleri (MOT), 39 ilçede 47 ekiple aralıksız görev yapacaktır. Yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları, günlük 120 noktada, 331 ekiple (Çocuk-Asayiş-Trafik-Önleyici-Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Personeli ile) eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edecektir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak bulundukları mekan ve işletmelerde asayiş ve denetim uygulamalarına aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

"Toplam 866 personel ile trafik tedbirleri uygulanacaktır"

Trafik tedbirlerine de yer verilen açıklamada, "Trafik denetleme bölge trafik ve ilçe trafik büro ekipleri 08-19 Eylül tarihleri arasında 478 noktada, 309 ekip, 177 motosikletli unsur (Şahin), 39 yaya, 33 çekici olmak üzere toplam 866 personel ile trafik tedbirleri uygulanacaktır. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca, okul servislerine yönelik denetimlerine de eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edecektir. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü 08-19 Eylül tarihleri arasında; okul çevrelerinde bulunan önemli kavşak ve meydanlarda 10 ekip, okul önü ve çevrelerinde giriş - çıkış saatlerinde 100 motosikletli Yunus ekibi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla tedbir uygulaması yapacaktır. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca okulların açılacağı 08 Eylül 2025 günü ve sonraki günlerde sorumluluk bölgesindeki okullarda ve okul çevrelerinde toplam 145 tim ve 404 personelle çok yönlü güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması yapılacaktır. Okul çevrelerinde ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde uyuşturucu/uyarıcı maddelerle mücadele başta olmak üzere öğrencilere alkol ve açık sigara satışının önlenmesine yönelik yapılan denetimler, okulların açılması ile birlikte yoğunluğu artırılarak devam edecektir. Jandarma ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde görev yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber