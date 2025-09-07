Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
12 Dev Adam'ın çeyrek final rakibi belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te fırtına gibi esiyor! İsveç galibiyetiyle çeyrek finale yükselen milliler, şimdi Polonya ile kader maçına çıkıyor.

12 Dev Adam'ın çeyrek final rakibi belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile eşleşti. Turnuvada şimdiye kadar oynadığı 5 maçın 5'ini de kazanarak müthiş bir performans sergileyen milliler, son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya geldi. 6. maçına çıkan ve İsveç'i 86-79 mağlup eden takımımız, adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek Finalde Rakip: Polonya

12 Dev Adam'ın çeyrek finaldeki rakibi, Polonya - Bosna Hersek maçı sonucunda belli oldu. Parkeden 80-72 üstünlükle ayrılan Polonya, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Çeyrek Final Maç Detayları

  • Tarih: 9 Eylül Salı
  • Rakip: Polonya
  • Etap: EuroBasket 2025 Çeyrek Final

12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak ve bu önemli mücadelede galibiyet arayacak.


