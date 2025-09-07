Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?

Meclis'te Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu iki hafta sonra yeniden toplanacak. Bu toplantılarda, sendikalar ve iş dünyası temsilcilerinin görüşleri dinlenecek. Komisyonun çalışmaları, toplumsal dayanışma ve demokrasi açısından büyük önem taşıyor.

Toplantı Takvimi ve Katılımcılar

11 Eylül Perşembe günü Komisyona; Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK temsilcileri davet edildi.

günü Komisyona; ve temsilcileri davet edildi. 12 Eylül Cuma günü yapılacak toplantıda ise TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri sürece ilişkin görüşlerini aktaracak.

İmralı Önerisi ve Gündem

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyon üyeleri arasından belirleyeceği bir heyetin İmralı'ya gitmesini önermişti. Komisyon toplantısında MHP'nin "İmralı'ya heyet gitsin" önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor.

DEM Parti'nin Görüşü

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuya ilişkin olarak "Komisyon zaman kaybetmeden gidip İmralı'da bu görüşmeyi gerçekleştirmesi çok önemlidir. Hatta hayati bir öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.



