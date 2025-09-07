Göçmenleri taşıyan bot Sahil Güvenlik botuyla çarpıştı, 5 kişi öldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan botun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre,

düzensiz göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurları tarafından icra edilen görev sırasında 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 34 düzensiz göçmeni taşıyan fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı.

Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında denize düşen düzensiz göçmenlerden 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor.

Konuya ilişkin Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



