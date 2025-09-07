MSB'den Filenin Sultanları'na özel klip

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.

TSİ 15.30'da başlayan Türkiye - İtalya maçı Bangkok'taki Huamark Salonu Spor Salonu'nda oynanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı da A Milli Kadın Voleybol Takımımız için bir destek videosu yayınladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"KALBİMİZ SİZİNLE"

"Türk kadını, zafere yürüyen bir ulusun en büyük sesi ve milletinin iradesine güç katan savaşçılardır. Ay Yıldızın gururu olan Filenin Sultanları'na 2025 FIVB Dünya Şampiyonası Finali'nde başarılar dileriz. Sizlere dünya şampiyonluğu çok yakışacak. Aynı ruh, aynı bayrak, aynı inançla, tüm kalbimiz sizinle."

KADIN ASKERLER DE YER ALDI

Paylaşımda, A Milli Kadın Voleybol Takımına özel hazırlanan özel video klip de yer aldı.

Klipte, kadın askerler ile A Milli Kadın Voleybol Takımının görüntülerine yer verildi.



