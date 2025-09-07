Ederson ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Ederson, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. (DHA)



