İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin asayiş ve trafik tedbirleri genelgesinin yayımlandığını açıkladı. Servis şoförlerinden velilere kadar herkes için eğitimler ve denetimler artacak. Uyuşturucuyla mücadele, siber güvenlik ve kişisel koruma konularında bilgilendirmeler yapılacak. Okul çevrelerinde güvenlik kameraları kurulmaya devam edecek, internet kafe ve oyun salonlarına yönelik denetimler sıklaştırılacak.

Haber Giriş : 07 Eylül 2025 17:35, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 18:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin eğitimlerini huzur ve güven ortamı içinde sürdürebilmeleri için asayiş ve trafik tedbirlerine ilişkin yayımladıkları genelge ile okul servis araçları, şoförler ve rehber personellerine yönelik denetim faaliyetlerinin artırılacağını belirtti.

Okul giriş-çıkış saatlerinde okul önlerinde trafik ekiplerinin, yaya geçitleri ve hız kurallarına yönelik denetimlerini sıklaştıracağının altını çizen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Okul servis aracı şoförlerine, rehber personele, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik trafik konulu eğitimlere devam edilecek. Valilerimizin ve kaymakamlarımızın başkanlığında, ilgili paydaşların katılımıyla okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, okul servis araçlarının çalışmaları ve karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik güvenlik toplantıları düzenlenecek.
Valilerimizin ve kaymakamlarımızın koordinesinde ayrıca öğrencilerimize yönelik kişisel güvenlik, suçtan korunma, siber güvenlik ve trafik konularında eğitimler verilecek."

"Okul çevrelerinde güvenlik kameralarının kurulmasına devam edilecek"

Yerlikaya, okul yöneticilerine, öğretmenlere, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve velilere özellikle uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilendirmelerin yapılacağını belirterek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Okul çevrelerinde güvenlik kameralarının kurulmasına devam edilecek ve internet kafe, oyun salonu ve benzeri iş yerlerine yönelik denetimler artırılacaktır. Yeni eğitim öğretim yılının aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve okul yöneticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

