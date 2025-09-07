Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Kadıköy'de Kaptan Fahrettin Aksu İstasyonu Açıldı!

2024'te 41 binden fazla geminin geçtiği İstanbul Boğazı'nda, yeni kılavuzluk istasyonu ile deniz güvenliği ve ticaretin geleceği yeniden şekilleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 18:58, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 19:00
Kadıköy'de yapımı tamamlanan "Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonu" yeni hizmet binası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bakan Uraloğlu,

"Dünyanın en önemli boğazları arasında bulunan İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü elinde tutan ülkemiz, Akdeniz ve Karadeniz Havzasındaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından anahtar konumdadır. Boğazlarımız, sadece ülkemiz için değil, Karadeniz ve Akdeniz ekonomik havzaları başta olmak üzere tüm dünya için stratejik bir suyolu ve enerji geçiş koridorudur"

dedi.

"GEÇEN YIL BOĞAZ'DAN 41 BİN GEMİ GEÇTİ"

2025 yılının ilk 8 ayında da 26 bin 264 gemi trafiğinin gerçekleştiğine değinen Uraloğlu,

"Denizlerimizi; COSPAS-SARSAT uydu yardımlı arama kurtarma sistemi ve gelişmiş haberleşme sistemleri ile dinliyoruz, otomatik tanımlama sistemlerimiz ile izliyoruz, gemi trafik hizmetleri merkezlerimizle yönetiyoruz. Son beş yıllık süreçte gemi boy gruplarında özellikle 250 metreden büyük gemilerin sayısında istikrarlı bir artış görüyoruz. Ayrıca 2024 yılında İstanbul Boğazı'ndan 41 bin 363 geminin geçtiğini düşünürsek ne kadar yoğun bir gemi trafiği olduğu ortadadır. 2025 yılının ilk 8 ayında da 26 bin 264 gemi trafiği gerçekleşti"

ifadelerini kullandı.


