Yaşam

Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yürüttüğü projede, 30 hükümlü 10 okulun tüm dersliklerini ve iç alanlarını yeniledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 19:12, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 19:43
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, toplum yararına yürütülen çalışmalar kapsamında anlamlı bir projeye daha imza attı. Anadolu yakasında bulunan 10 okulun toplam 420 derslik ve tüm iç alanlarında boya, badana, tamir, tadilat ve temizlik işlemleri gerçekleştirilerek eğitim-öğretime hazır hale getirildi.

Çalışmalara, denetimli serbestlik tedbiri kapsamında yükümlü bulunan 30 hükümlü katılım sağladı. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar boyunca hükümlüler hem mesleki becerilerini geliştirdi hem de topluma faydalı bir işin parçası olmanın sorumluluğunu üstlendi. Meslek bilgisine sahip yükümlüler deneyimlerini pekiştirirken, mesleği bilmeyenler ise uygulamalı olarak iş öğrenme fırsatı buldu.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Sayın Seviyya SANCI, yürütülen proje hakkında yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Çocuklarımızın daha temiz, sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmeleri bizim için çok kıymetli. Bu proje ile hem yükümlülerimizi topluma yeniden kazandırıyoruz hem de kamu yararına önemli bir katkı sunuyoruz. Eğitim kurumları geleceğimizin teminatıdır; biz de geleceğe yatırım yapmanın gururunu yaşıyoruz."

Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerin daha uygun koşullarda eğitim görmeleri sağlanırken, yükümlüler de topluma kazandırılma sürecinde önemli bir adım atmış oldu. İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamuya yararlı projelerle hem bireylerin topluma entegrasyonuna destek vermeye hem de toplumsal faydayı artırmaya devam ediyor.


