Yem karma tankına düşen işçi 1 saatte kurtarıldı!

Nevşehir'de yem karma tankına düşen işçi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Cevher Dudayev mahallesi Küme evleri mevkiinde bulunan bir mandırada çalışan Uğur K., hayvanları yemlemek için yemleri karıştırmaya başladı. Bir anda dengesini kaybeden Uğur K., yem karma tankına düşerek iki helezon arasında sıkıştı.

Olayı gören mandıra sahipleri tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İki helezon arasında sıkışan Uğur K., Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkartıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğur K., Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



