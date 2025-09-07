A Milli Takım'da şok sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da tecrübeli isim Kaan Ayhan, kasık sakatlığı nedeniyle İspanya maçının kadrosunda yok. İşte İlk 11 oyuncuları...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Eylül 2025 21:19, Son Güncelleme : 07 Eylül 2025 21:21
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk edecek olan A Milli Futbol Takım.
A Milli Takım'da tecrübeli oyuncu Kaan Ayhan, İspanya maçının kadrosunda yer almadı.
Kaan Ayhan'ın, kasığındaki sakatlık nedeniyle İspanya maçının kadrosunda yer almadığı öğrenildi.
A MİLLİ TAKIM'IN 11'İ:
- Uğurcan Çakır
- Merih Demiral
- Kerem Aktürkoğlu
- Arda Güler
- Hakan Çalhanoğlu
- Kenan Yıldız
- Eren Elmalı
- Abdülkerim Bardakcı
- İsmail Yüksek
- Mert Müldür
- Yunus Akgün