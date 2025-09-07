Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 3 Tahliye
Beş ili sağanak yağış vurdu, su baskınları yaşandı
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik

CHP'nin İstanbul il binası önünde toplanma çağrısına karşı Valilik, 7-10 Eylül arası tüm eylem ve etkinlikleri yasakladı. CHP'liler İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı

07 Eylül 2025 21:24
CHP'nin İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve yerlerine kayyum atanmasına ilişkin mahkeme kararına karşı CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın il binası önünde toplanma çağrısının ardından İstanbul Valiliği eylem ve etkinlikleri yasakladı.

Valilik, 7-10 Eylül tarihleri arasında gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinliklerin yasakladığını açıkladı.

Yasağın 7 Eylül Pazar günü saat 20.00'den 10 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edeceği belirtildi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları, pazar akşamı saat 23.00'te İstanbul il binası önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve yerine Geçici Kurul ve İl Başkanı atanmasına dair mahkeme kararını hatırlattı ve bunların görevlerinin engellenmesinin cezai yaptırım doğuracağını açıkladı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya paylaşımında İstanbul İl Başkanlığına giden tüm yolların İstanbul Emniyeti tarafından "ablukaya alındığını" yazdı.

Halk TV yayınına bağlanan Başarır, İl Başkanlığı önünde çok sayıda partilinin toplandığını aktardı.

Başarır, Özgür Çelik ve arkadaşlarının bina içinde olduğunu söyledi.

Özgür Çelik de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "CHP üyelerinin CHP il binasına gelmesi gösteri, yürüyüş ya da eylem değildir. Suç, hiç değildir. En doğal hakları ve görevleridir" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması ve yerlerine geçici bir yönetim atanması yönünde ara kararını 2 Eylül'de açıklamıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararına göre İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atandı.

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceğini belirtmiş, "partideki kardeş kavgasını bitirip milletin gerçek gündemine dönmek istediklerini" söylemişti.

Heyetteki bazı isimler bu görevi kabul etmediklerini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin'in atanması ile ilgili "O mahkemenin verdiği hiçbir kararı tanımıyoruz, il başkanımız görevinin başındadır" demişti.

CHP, Gürsel Tekin hakkında ihraç kararı vermiş, savunma yapmak üzere Tekin'i partiye çağırmıştı.

Tekin, Genel Başkanı arayıp kendisinden randevu isteyeceğini ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğini söylemişti.


