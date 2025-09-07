Emine Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrenciler ve öğretmenler için hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2025-2026 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın okul heyecanını yürekten paylaşıyor, başarılarla dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında kalem ve kitap emojilerine yer verdi.



