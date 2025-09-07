Aydınlatma direği otomobilin üzerine düştü: 2 yaralı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düşen direkten fırlayan parçalar da yoldan geçen başka bir araca çarptı. Bu araçta kaza yerinden yaklaşık 200 metre ileride durabilirken, sürücü yaralandı.

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Direk otomobilin üzerine düşerken, direkten kopan parçalar bir başka araca da zarar verdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

