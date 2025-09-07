Türkiye 0-3 İspanya ( Devre Arası )
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, son şampiyon İspanya ile karşılaştı. Erken gelen gollerle heyecan doruğa çıktı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Futbol Takımı, son Avrupa Şampiyonu İspanya'yı Konya'da konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 21.45'te hakem Michael Oliver'ın düdüğüyle başladı.
Maç, TV 8 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İlk eleme maçında Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden ay-yıldızlı takım, İspanya karşısında galibiyet arıyor.
İlk 11'ler
Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Yunus Akgün
İspanya: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Nico Williams, Oyarzabal.
Maçtan önemli dakikalar
1' Müsabaka, hakem Michael Oliver'ın düdüğüyle başladı.
2' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından çektiği şutu Unai Simon kurtardı.
6' GOL | İspanya, Pedri'nin plasesiyle öne geçti.
22' GOL | Top Türkiye'nin ağlarında. İspanya, Merino'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
45' İlk yarının sonuna ilave 2 dakika eklendi.
45+2' Fark 3'e çıktı... Sol kanattan gelişen İspanya atağında Pedri'nin içeri çevirdiği topu Merino tek vuruşla tamamladı ve skor 3-0 oldu.