Erzurum'da evin çatısı çöktü: 3 ölü 2 yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Porsuk Mahallesi'nde bir evin çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çöken çatının altında kalan 5 kişi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Pasinler ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



