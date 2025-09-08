8 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
TikTok'ta tehlikeli trend: Suçlular 'romantik kahraman' gibi gösteriliyor
İnşaatta işçi sorunu çözülmeye başlıyor!
Uzmanlardan uyarı: Suça karışan çocuk ve ailelerine indirimsiz ceza
Elazığ'daki Başkomiser serbest bırakıldı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı
Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruz
Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2025 00:01, Son Güncelleme : 08 Eylül 2025 00:04
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıklayacak.

(Ankara/09.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, CHP Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı açılışında konuşacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu binasında, Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao ile görüşecek.

(Pekin)

2- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Cumhur İttifakı milletvekillerinden oluşan heyetle birlikte İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma ve insani krize dikkati çekmek amacıyla Refah Sınır Kapısı'nda basın açıklaması düzenleyecek.

(Refah/15.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Boş Sıralar" başlıklı Filistin'e destek programı kapsamında Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi'nde basın açıklaması yapacak.

(Balıkesir/11.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kazakistan'da, Amanat Partisi Genel Sekreteri Daulet Karibek ile görüşecek.

(Astana)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, hazine bonosu ihracı ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac Bakanı ile Ortak Basın Toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde inceleme yaparak, basın açıklamasında bulunacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/15.00)

2- Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda dönecek.

(İstanbul/13.00)

3- İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nin açılışı, 2025-2026 eğitim öğretim yılıyla yapılacak.

(İstanbul/10.00)

