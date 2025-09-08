EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini ve haklarında işlem başlatıldığını açıkladı.

EGM'nin Açıklamasında Öne Çıkanlar

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, bazı sosyal medya hesapları üzerinden "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildi.

EGM, provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



