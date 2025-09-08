Tarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'de
Çalışma hayatına güvenceli esneklik geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor
Ekonomide yol haritası netleşiyor
Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor
EGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı
CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen gözaltına alındı
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Terörsüz Türkiye ve Gazze
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
Görevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde gösteri ve eylem yasağı
Denetimli serbestlikte eğitime katkı: 420 derslik yenilendi
'Ay'a uzay aracı göndereceğiz'
İçişleri Bakanlığından yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin genelge
'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir'
'İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'
Komisyondan İmralı'ya Heyet Gidecek mi?
184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak
Servislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliği
Avukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildi
OVP açıklanıyor: Yeni yol haritası 2026-2028 dönemini kapsayacak
Sındırgı'da 6 dakika arayla 2 deprem
Bakan Uraloğlu açıkladı: Su artık uçaklarda ücretsiz olacak
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa dava
Ons Altın Rekor Kırdı: 3 Bin 600 Dolara Ulaştı
Yeni Eğitim Yılıyla 18 Milyon Öğrenci Derse Başlıyor
Türkiye'nin 'en etkin 50 insan kaynakları lideri' belirlendi
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı: Ankara, Çankırı, Kırşehir ve daha birçok ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar hızla düşecek. Marmara'nın doğusu, Akdeniz ve Karadeniz'de de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hangi iller risk altında?

Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün (MGM) verilerine göre yurdun büyük bölümü yeni haftaya sağanak yağışla başlıyor.

MGM Ankara, Çankırı, Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale çin sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaparken; yurt genelinde sıcaklıklar 3 ile 5 derece düşecek.

Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında) geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle:

  • - Edirne 32 derece.
  • - İstanbul 26 derece.
  • - Denizli 30 derece.
  • - İzmir 32 derece.
  • - Adana 33 derece.
  • - Antalya 30 derece.
  • - Ankara 21 derece.
  • - Sinop 29 derece.
  • - Erzurum 26 derece.
  • - Diyarbakır 35 derece.
  • - Gaziantep 32 derece.

