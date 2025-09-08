Lamine Yamal, Konya'da pasaportunu kaybetti

Türkiye-İspanya maçı için Konya'ya gelen Lamine Yamal'ın, pasaportunu kaybettiği öğrenildi.

İspanyol basını, pasaportun havalimanından otele geçiş sırasında ya da takım otobüsünde kaybolmuş olabileceğini aktardı.

İspanya Futbol Federasyonu yetkililerinin, durumu çözmek için Türk makamlarıyla temasa geçtiği ve Konya Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir çalışma başlatıldığı bildirildi.



